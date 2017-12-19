Михаил Мурашко не поддерживает идею о полном запрете рекламы лекарств на телевидении

Глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко не поддерживает идею о полном запрете рекламы лекарств и БАД на телевидении.

Выступая 18 декабря на заседании Президиума Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, глава Росздравнадзора заявил: «Я не думаю, что мы должны полностью запретить рекламу, потому что есть лекарственные препараты, которые сегодня, в том числе для быстрого снятия симптоматики, могут использоваться».

Как писал «ФВ», в конце ноября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила решить проблему размещения рекламы лекарств на телевидении, в которой она видит угрозу для здоровья населения.

«Лекарства на телевидении, мази и так далее — это полное безобразие. Лекарственные средства должен выписывать доктор. Он должен советовать, даже если это не рецептурный отпуск лекарств. У каждого человека свои индивидуальные особенности, своя специфика. Кому-то это лекарство помогает, а для другого это может быть убийственно. Вот над этой темой, я считаю, нам надо поработать».

«Фармацевтический вестник»