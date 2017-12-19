Пользователи Apteka.ru начали покупать больше обезболивающих

Аналитики Apteka.ru подвели итоги первой недели декабря

На 49 неделе (4.12 – 10.12.2017) все группы, входящие в ТОП-3 по общему количеству аптечных продаж в упаковках через сервис Apteka.ru, приросли: «Лекарственные средства» +5%, «Гигиена и косметика» +2%, «БАД» +0,9%. Максимальный прирост +8% зафиксирован по группе «Медицинские изделия» (занимает 4-ое место среди всех групп по аптечным продажам в упаковках).

По подгруппам в десятку лидеров вошли «Обезболивающие препараты», которые на протяжении всего предыдущего месяца не поднимались выше 12-ой позиции. По ним прирост аптечных продаж в упаковках через сервис Apteka.ru составил +15%. А в подгруппе «Дыхательная система» уже в течение двух недель наблюдается рост, за этот период она приросла на +9% (48 неделя +5%, 49 неделя +4%).

«Фармацевтический вестник»