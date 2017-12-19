Компания OOO «Альфа Вассерманн» сменила имя на ООО «Альфасигма Рус»

С 14 декабря фармацевтическая компания ООО «Альфа Вассерманн» официально сменила свое название на ООО «Альфасигма Рус». Переименование связано с завершением глобального процесса слияния частных итальянских фармацевтических компаний Alfa Wassermann S.p.A., Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A. и Biofutura Pharma S.p.A. (в совокупности «Объединенные компании») в Alfasigma S.p.A. («Alfasigma») в качестве единственного акционера Объединенных компаний.

Права на продвижение продуктов, производимых Sigma-Tau S.p.A. на территории РФ принадлежат другим организациям. Будут ли они интегрированы в портфель объединенной компании, станет ясно позднее.

«Фармацевтический вестник»