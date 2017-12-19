FDA отменяет временный запрет на КИ препарата для лечения гемофилии fitusiran

Компании Sanofi и Alnylam Pharmaceuticals объявили в минувшую пятницу о том, что FDA отменило временный запрет на проведение клинических исследований (КИ) экспериментального препарата на основе механизма РНК-интерференции fitusiran, сообщает FirstWord Pharma.

Это решение позволяет возобновить открытое расширенное КИ II фазы и программу исследований III фазы ATLAS с участием субъектов с гемофилией A и B в ингибиторной или неингибиторной форме. Регулятор приостановил исследование ежемесячных подкожных инъекций препарата в сентябре с.г. после смертельного тромботического явления у пациента с неингибиторной гемофилией A, участвовавшего в исследовании II фазы.

В прошлом месяце Alnylam согласовала с FDA новые меры смягчения клинических рисков, включая рекомендации в рамках протокола исследования и дополнительные образовательные программы для исследователей и пациентов по сниженным дозам фактора свертывания крови при заместительнoй терапии или препаратов шунтирующего действия при лечении кровотечений в период между инфузиями фактора свертывания. По информации компаний, регулятор одобрил изменения протокола и прочие обновленные клинические материалы для проведения исследований.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»