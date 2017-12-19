Росздравнадзор отзывает сертификат пригодности на фармсубстанцию «Линкомицина гидрохлорид» китайского производства

Росздравнадзор на основании информации, поступившей от Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM), касающейся фармацевтических субстанций, записи о которых внесены в Государственный реестр лекарственных средств, сообщает, что в связи с остановкой производства субстанции «Линкомицина гидрохлорид» компанией «Наньян Пукан Фармасьютикал Ко., Лтд.» (Китай) на длительный период (январь 2015 г. — ноябрь 2019 г.) Специальным комитетом EDQM принято решение от 04.12.2017 г. об отзыве сертификата пригодности на указанную субстанцию.

Как сообщал «ФВ» ранее, Росздравнадзор 7 декабря направил субъектам обращения лекарств и медицинским организациям письмо, в котором проинформировал о приостановлении реализации на территории РФ фармацевтической субстанции «Толперизона гидрохлорид» серий 20151011, 20151012, 20151013, 20151014, 20151015, 20160616, 20160617, 20160618, 20160619, 20160620, 20160701, 20160702, на упаковках которой указан производитель «Куншанский Исследовательский институт фармацевтического и химического производства Ко, Лтд», КНР. Кроме того, приостановлена реализация лекарственных препаратов, произведенных из данных серий фармацевтической субстанции.

«Фармацевтический вестник»