Большая фарма делает ставку на анализ больших данных

В рамках конференции Big Data in Pharma, прошедшей 15 декабря, Большая фарма обсуждала роль цифровых технологий в разработке и продвижении лекарств. Применение больших данных (Big Data) с элементами искусственного интеллекта в фарме и биотехе перестало быть будущим.

Без компьютерного анализа, изучающего большое количество медицинских данных, невозможно противостоять резистентности, считает руководитель группы по поддержке бизнеса медицинского департамента «Р-Фарм» Александр Чернавин. Он отметил, что в России появилась база данных, которая позволяет проанализировать изменения резистентности возбудителя во временном промежутке. По его мнению, сегодня у фармы гигантский интерес к цифровым технологиям.

«Что касается информационных данных, то сейчас мы много обсуждаем варианты взаимодействия с IT-компаниями по разработке препаратов, проведению доклинических и клинических исследований. Необходимо составление баз данных этих исследований», – сказал г-н Чернавин.

Представитель «Р-Фарм» считает, что пришло время Большой фарме объединять свои усилия при разработке типа молекул, а не вести параллельные дорогостоящие работы по одному и тому же направлению.

Анализ данных силами самообучающихся программ дают возможность компаниям экономить на процессе разработки, параллельно повышая эффективность.

«При инвестициях или разработке препаратов всегда есть риск пропустить ценную информацию, либо просто не дойти до нее. Цифровые технологии, обрабатывающие большие данные, способны облегчить работу экспертам и повысить эффективность всех процессов», – отметила генеральный директор IT-компании Semantic Hub Ирина Ефименко.

Представитель компании Bayer Анастасия Аширова рассказала о развитие акселератора для стартапов в области цифровой медицины. Несмотря на то, что Bayer занимается развитием стартапов во многих странах, только в России получается ежегодно отбирать потенциальные молодые IT-компании. Среди победителей – организаторы конференции Big Data in Pharma — IT-компания Semantic Hub, занимающаяся разработкой сервисов для оценки перспектив развития новых препаратов. Другой финалист конкурса – компания «Турбина», которая занимае оптимальным подбором лекарств для лечения онкологии.

Выступающие также отметили, что не стоит строить иллюзий относительно прорыва в получении Big Data с приходом телемедицины. Этот направление услуг в медицине еще слабо развито, к тому же личные данные останутся закрытыми. Большим вопросов остается степень предоставления данных регулятором.

Денис Кунгуров

«Фармацевтический вестник»