Впервые оштрафованы владельцы интернет-магазинов за доставку незарегистрированных лекарств

Территориальный орган Росздравнадзора по г. Москве и области совместно с ОЭБ и ПК ОМВД России по Истринскому району Московской области провели контрольные закупки ботокса в интернет-магазине. В результате были возбуждены дела об административной ответственности. Решением мирового судьи судебного участка № 63 Истринского судебного района Московской области граждане, осуществившие продажу контрафактных лекарственных препаратов, оштрафованы на 35 тыс. руб.

Как говорят в Росздравнадзоре, «тайная» покупка – это новый совместный формат сотрудников ведомства и полиции. В рамках совместной операции через интернет были заказаны лекарственные препараты «Otesaly Btxa» и «Neuronox» (используются в косметологии), информация о которых в Государственном реестре лекарственных средств отсутствует. Доставка препаратов на дом и момент продажи позволили взять курьеров с поличным. Оперативникам также удалось установить организаторов нелегальной продажи и места хранения контрафактных, фальсифицированных и незарегистрированных лекарственных средств.

Продавцы были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.33 КоАП («Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок»).

Согласно данным Росздравнадзора, более 60% лекарственных препаратов, покупаемых на неофициальных сайтах производителей или поставщиков в сети Интернет, оказываются контрафактными. «Торговля препаратами через Интернет на территории Российской Федерации запрещена. Росздравнадзор призывает граждан бдительно относиться к своему здоровью и не пользоваться данной услугой. Кроме того, Росздравнадзор напоминает, что на территории Российской Федерации за изготовление и распространение незарегистрированных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств предусмотрено серьезное наказание, вплоть до уголовного», – говорится в сообщении ведомства.

Как раннее сообщал «ФВ», 13 декабря депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом». Проект разрешает дистанционную продажу и доставку безрецептурных препаратов. Председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов подчеркнул, что ко второму чтению в документ нужно внести ряд существенных изменений.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»