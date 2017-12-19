Минздрав утвердил перечни лекарств и медизделий для оказания медпомощи гостям ЧМ ‎по футболу

Минздрав России утвердил требования к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок для оказания мобильными медицинскими бригадами первичной медико-санитарной помощи на объектах спорта в период проведения в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. В перечень лекарственных средств включено 16 наименований: Ацетилсалициловая кислота, Аммиак, Водорода пероксид, Диазепам, Декстроза+Калия хлорид+Натрия хлорид+Натрия цитрат, Дротаверин, Ибупрофен, Йод+[Калия йодид+Этанол], Клемастин, Каптоприл, Натрия хлорид, Нитроглицерин, Парацетамол, Сальбутамол, Трамадол, Эпинефрин. Соответствующий приказ Минздрава России № 973н от 05.12.2017 г. зарегистрировал Минюст 14 декабря.

В перечень медизделий включено 53 наименования.

«Данный проект приказа разработан с учетом проведения в Российской Федерации Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также опыта практического применения требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи», – сообщили в Минздраве.

«Фармацевтический вестник»