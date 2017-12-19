Президиум совета законодателей РФ выступил за усиление контроля за оборотом некачественных лекарств

Президиум совета законодателей при Федеральном собрании РФ рекомендует Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзору) и Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзору) усилить контроль по противодействию обороту фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств и пищевых продуктов. Об это говорится в проекте решения Президиума совета законодателей РФ.

«Президиум Совета законодателей РФ решил рекомендовать Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усилить контроль в сфере противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных лекарственных средств и пищевых продуктов», — говорится в материалах.

Также президиум Совета законодателей РФ рекомендовал правительству РФ рассмотреть вопрос о необходимости внесения «в федеральное законодательство изменений, направленных на ужесточение мер по противодействию незаконному обращению пищевых продуктов».

В документе также отмечается, что органам государственной власти субъектов РФ рекомендуется уделять особое внимание подготовке и реализации мер по противодействию обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных лекарственных средств и пищевых продуктов, в том числе по профилактике указанного незаконного оборота и мер по работе с бизнес-сообществом и потребителями.

mskagency