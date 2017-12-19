О правилах надлежащей практики выращивания, сбора, обработки, хранения растительного сырья

Евразийская экономическая комиссия Распоряжением №180 от 13 декабря 2017 г. одобрила проект решения Совета Евразийской экономической комиссии «Об утверждении Правил надлежащей практики выращивания, сбора, обработки и хранения исходного сырья растительного происхождения».

Правила устанавливают требования к надлежащей практике выращивания, сбора (заготовки), обработки и хранения исходного сырья растительного происхождения, предназначенного для медицинского применения, и системе обеспечения качества этой практики. Производство и обработка лекарственного растительного сырья напрямую влияет на качество активной фармацевтической субстанции.

Правила распространяются на сельскохозяйственное производство лекарственного растительного сырья, включая органическое производство, и заготовку дикорастущего лекарственного растительного сырья.

Выращивание, сбор, обработка и хранение лекарственного растительного сырья должны осуществляться с соблюдением положений Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС), и без нанесения ущерба окружающей среде.

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 6 месяцев с даты его официального опубликования.

gmpnews