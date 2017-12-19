Пять новых ЛС могут появиться на рынке Европы в ближайшее время

Экспертный совет по лекарственным препаратам для медицинского применения рекомендовал Европейской комиссии зарегистрировать пять лекарственных препаратов, включая два орфанных средства и один биосимиляр. Об этом пишет The Pharma Letter. Окончательное решение о выводе данных ЛС на рынок будет принято в течение 2-3 месяцев.

Среди рекомендованных к регистрации – орфанный дарвадстроцел (darvadstrocel) компании Takeda, предназначенный для лечения параректального свища у пациентов с болезнью Крона. Дарвадстроцел является препаратом на основе аллогенных стволовых клеток.

Положительный отзыв экспертов также заслужил гидрокортизон производства Diurnal Group, прошедший испытания в качестве терапии первичной недостаточности надпочечников – редкого гормонального нарушения, выявляемого у детей и подростков.

Условное маркетинговое разрешение рекомендовано выдать буросумабу (burosumab), разработанному японской Kyowa Hakko Kirin. Этот орфанный препарат показал перспективность в лечении сцепленной с Х-хромосомой гипофосфатемии. В настоящее время нет специальной терапии этого редкого хронического заболевания, влияющего на здоровье костной ткани и не позволяющего нормально развиваться скелету пациента. Условное маркетинговое разрешение позволит пациентам получить ранний доступ к новому препарату.

Ожидаемое положительное решение получил и семаглутид (semaglutide) компании Novo Nordisk. Этот противодиабетический препарат уже зарегистрирован на территории США. Согласно результатам клинических исследований, новинка способствует снижению уровня глюкозы с минимальным риском развития гипогликемии у пациентов с диабетом 2 типа.

Единственным рекомендованным биосимиляром стал Херзума (воспроизведенный трастузумаб), предназначенный для лечения рака молочной железы и желудка. Аналог был разработан южнокорейской компанией CellTrion.

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