«Швабе» поставил медоборудование в перинатальные центры на 2 млрд рублей

Перинатальные центры в 30 регионах страны получили в этом году современную медицинскую технику производства «Швабе» на 2 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель генерального директора холдинга Иван Ожгихин в рамках форума «Российская неделя здравоохранения».

Как отметил в своем выступлении Иван Ожгихин, сегодня холдинг поставляет оборудование более чем в 90 стран мира, и география расширяется каждый год. Вместе с тем стабильно растет и объем внутрироссийских поставок. В 2017 году «Швабе» оснастил медтехникой на 2 млрд рублей ряд перинатальных центров России, в том числе родовспомогательные учреждения, строящиеся по госпрограмме Минздрава России в наиболее остро нуждающихся субъектов России – Брянске, Пскове, Назрани, Махачкале, Ульяновске, Уфе, Архангельске, Петрозаводске, Пензе, а также в других городах страны.

Напомним, что строительство клиник ведется по федеральной программе развития сети перинатальных центров в регионах России. В ее рамках Ростех определен заказчиком проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию клиник по всей стране. На сегодняшний день уже введены в эксплуатацию центры в Уфе, Оренбурге, Брянске, Махачкале, Назрани и Пензе. В высокой степени строительной готовности находятся клиники в Якутии, Пскове и Архангельске.

В оснащении медицинской техникой центров принимает участие «Швабе». В клиники поставляются современные медицинские приборы производства холдинга. В частности, это аппарат ингаляционной анестезии МАИА-01, являющийся уникальным для России. Он позволяет управлять газообменом и проводить дыхательную анестезию всеми современными видами жидкостных и газообразных анестетиков. Применение ксенона в качестве анестетика значительно сокращает время на восстановление после анестезии и помогает избежать снижения артериального давления. Поставленный аппарат искусственной вентиляции легких и поддержки дыхания используется для выхаживания недоношенных детей с массой тела от 500 грамм.

В центры также поставляются инкубаторы производства «Швабе», в частности, модель ИДН-03 для помощи новорожденным с экстремально низкой массой тела – 500 грамм. Он оснащен возможностью мониторинга параметров температуры, концентрации кислорода, влажности воздуха, температуры и массы тела новорожденного.

gmpnews