Производителям лекарств упростят жизнь

Отечественным фармкомпаниям не придётся повторно регистрировать для производства импортные субстанции, входящие в состав медицинских препаратов. Соответствующий законопроект разрабатывает депутат Айрат Фаррахов. Об этом он рассказал «Парламентской газете».

Член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам пояснил, что документ подготовлен в рамках выполнения поставленных президентом России задач по импортозамещению.

Законопроектом предлагается упростить систему регулирования ввоза лекарственных веществ для производства препаратов.

«В федеральном законе об обращении лекарственных препаратов на сегодняшний день есть определённая правовая коллизия, когда зарегистрировав субстанцию в составе лекарственного препарата, её приходится повторно регистрировать для производства», — рассказал депутат.

Он пояснил, что эта процедура занимает более полутора лет. В результате отечественные производители оказываются в менее выгодном положении по сравнению с импортёрами, которые завозят лекарственные вещества.

По словам Айрата Фаррахова, концепция предлагаемого законопроекта направлена на то, чтобы облегчить задачу импортозамещения отечественному производителю, исключив повторную процедуру регистрации фармакологической субстанции для производства лекарственного препарата.

«Этот вопрос, который очень долго витал в воздухе. Раньше он не решался, потому что сфера ответственности поделена между несколькими уполномоченными органами, включая Минпромторг и Минздрав», — сообщил парламентарий.

По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам, подготовленная им поправка окажет существенную поддержку отечественным производителям, которые рассматривают в своей стратегии производство новых современных лекарственных препаратов.

ФОТО: PXHERE.COM

pnp