Отзывается сертификат пригодности на субстанцию «Линкомицина гидрохлорид», произведенную в Китае

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании информации, поступившей от Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM), касающейся фармацевтических субстанций, записи о которых внесены в Государственный реестр лекарственных средств, сообщает:

В связи с остановкой производства субстанции «Линкомицина гидрохлорид» компанией «Наньян Пукан Фармасьютикал Ко., Лтд.» (Китай) на длительный период (январь 2015 г. — ноябрь 2019 г.) Специальным комитетом EDQM принято решение от 04.12.2017 об отзыве сертификата пригодности на указанную субстанцию.

gmpnews