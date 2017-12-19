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Генеральному директору АО «Фарм-Синтез» Милану Ярошинскому объявлена благодарность Минпромторга

4 декабря на официальном открытии 27-й международной выставки «Здравоохранение 2017» состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучший проект государственно-частного взаимодействия в здравоохранении».

Ведомственные награды Минздрава и Минпромторга России получили предприятия медицинской и фармацевтической промышленности.

Приказом министра промышленности и торговли Дениса Мантурова «О присвоении почетного звания и награждении работников промышленности» отмечены также руководители фармацевтических компаний.

Среди награжденных – генеральный директор АО «Фарм-Синтез» Милан Ярошинский (на фото), которому объявлена благодарность за большой вклад в области развития фармацевтической и медицинской промышленности и многолетний добросовестный труд.

«Фармацевтический вестник»

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Декабрь 19, 2017 | Просмотров: 48