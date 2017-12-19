Amgen и «Фармстандарт» раскрыли подробности соглашения о локализации препарата

Соглашение компаний Amgen и «Фармстандарт» о передаче технологии, производстве и коммерциализации противоопухолевого препарата было подписано в ноябре текущего года. Сегодня генеральные директора компаний рассказали об условиях контракта.

В рамках соглашения, которое заключено на 7 лет с возможностью пролонгации, Amgen остается владельцем регистрационного удостоверения, при этом передает технологии полного цикла производства и упаковки готовой продукции. «Фармстандарт» также взял на себя обязательства по продвижению препарата. Завершить этапы локализации планируется к 2021 году.

«Подписание соглашения – результат кропотливой работы в течение полутора лет. Сегодня мы можем начинать отсчет времени прихода в Россию прорывных инновационных биотехнологических препаратов для лечения онкологических заболеваний», – подчеркнул генеральный директор Amgen в России Олег Парошин.

Препарат предназначен для лечения пациентов с рецидивирующей и рефрактерной формами острого лимфобластного лейкоза.

«Для нас очень важно, что этот первый кейс, который мы совместно запускаем, позволяет обеспечить пациентов препаратом, аналогов которому по эффективности и качеству нет. Мы чувствуем большую поддержку со стороны Министерства промышленности и торговли РФ, инициативы о локализации полностью поддерживаются. Надеемся, что этот пример по локализации инновационного прорывного препарата послужит примером и для других компаний, которые хотят прийти в Россию с новыми технологиями», – подчеркнул генеральный директор АО «Фармстандарт» Григорий Потапов.

Препарат будет производиться на производственной площадке ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА». Размер инвестиций в проект компании не раскрывают. Как аккуратно отметил Олег Парошин, «сумма восьмизначная».

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»