Планируется расширить перечень медизделий зарубежного производства, которым ограничивается доступ к госзакупкам

Минпромторг выставил на общественное обсуждение проект постановления Правительства РФ, которым предлагается дополнить Перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. №102, следующими видами медицинских изделий:
— материалы клейкие перевязочные, в том числе пропитанные или покрытые лекарственными средствами;
— приборы, аппараты и комплексы гамма-терапевтические контактной лучевой терапии средней и высокой мощности дозы;
— аппараты ультразвукового сканирования;
— линзы интраокулярные;
— микроисточники с Йодом-125;
— композитные пломбировочные материалы и цементы, материалы для пломбирования корневых каналов;
— остеопластические хирургические материалы;
— набор (комплект) медицинских изделий одноразовый стерильный;
— емкости для взятия, хранения и транспортировки биологических проб для выполнения клинических лабораторных исследований, включая пробирки вакуумные для взятия венозной крови, пробирки для взятия капиллярной крови, емкости для мочи, кала и мокроты;
— эндопротезы суставов конечностей;
— аппараты наружной фиксации;
— тест-полоски к глюкометру для измерения уровня глюкозы в крови.
Критерием включения в перечень является наличие не менее двух российских компаний, осуществляющих производство в соответствии с ГОСТ ISO 13485-2011 «Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования», а также процентная доля стоимости иностранных товаров, использованных при изготовлении медицинских изделий не более 50% в цене конечной продукции.