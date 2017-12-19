Кола, облака, напиток Брэда, космос

Случайные открытия фармацевтов

Далеко не всегда фармацевты были связаны с производством порошков, настоек и лекарствами. На протяжении многих веков прежде всего они были химиками и исследователями. Однако изобретения, известные миру по сей день, иногда сделаны случайно. А карьеру фармацевта можно сделать даже в космосе.

Калеб Брэдхем

Молодой Калеб Брэдхем мечтал стать врачом. После окончания университета он продолжил обучение в медицинской школе, подрабатывая неполный день фармацевтом в аптеке.

Финансовые проблемы семьи заставляют его отказаться от мечты о медицине. Он возвращается в родной город Нью-Берн, штат Северная Каролина, где открывает собственную аптеку Bradham’s Drug Store. Именно аптеке суждено стать местом появления безалкогольного напитка — Пепси-колы. В 1893 г. Калеб Брэдхем назвал ее «Напиток Брэда». В его состав входил экстракт ореха колы, ваниль и масла. Брэдхем считал, что напиток помогает пищеварению подобно пепсину. Вот почему спустя пять лет напиток становится Пепси-колой.

В 1923 г. из-за повышения цен на сахар компания Pepsi-Cola объявила о банкротстве. Калеб Брэдхем продал активы и вернулся в свою аптеку.

Джон Пембертон

А в это время в городе Атланта, штат Джорджия, доктор и фармацевт Джон Стит Пембертон пытается найти лекарство от боли, не содержащее морфин. Он начинает эксперименты, в итоге получив продукт из вина, коки и ореха колы — Pemberton’s French Wine Coca. Однако в 1886 г. принимается закон, ограничивающий продажу алкоголя. Пембертон меняет вино на сироп из жженого сахара. Так в аптеке Jacobs’ Pharmacy начались продажи Кока-колы.

Чарльз Алдертон

После окончания колледжа в Англии и изучения медицины в Техасском университете молодой фармацевт Чарльз Алдертон получает работу в аптеке Morrison’s Old Corner Drug Store. Аптека на углу занимала первый этаж отеля и располагалась в самом сердце финансового района города Уэйко, штат Техас.

Большую часть времени Алдертон смешивает ингредиенты лекарств, а вечером пытается экспериментировать со вкусом традиционной содовой воды. Ее продажи в XIX в. приносили аптекам немало прибыли.

Он заметил, что ароматы лимона и ванили утомили клиентов. Пытаясь оживить продажи, он начал экспериментировать с фруктовыми вкусами. Запахи вишни, фруктов с легкой примесью трав распространялись по аптеке. Так в 1885 г. с легкой руки фармацевта Чарльза Алдертона появился известный безалкогольный напиток Dr. Pepper, первым потребителем которого стал владелец аптеки Уэйд Моррисон.

Люк Говард

После обучения англичанин Люк Говард открывает собственную аптеку в Лондоне. Однако интерес к естественным наукам заставляет его наблюдать за погодными явлениями и вести подробные дневники. Они-то и легли в основу новой номенклатуры облаков — кучевые, слоистые и перистые, определив важность облаков для климата и погоды. За вклад в метеорологию фармацевт Люк Говард был избран в 1821 г. членом Лондонского королевского общества.

Тина Бэйз

Задавшись вопросом, что делать, если заболит голова по дороге на Марс, Тина Бэйз стала первым фармацевтом Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

А все началось с презентации, на которую она попала на первом году обучения в Мэрилендском университете. Тема презентации была странная только на первый взгляд — как лекарства работают в космосе. После окончания она подошла к докладчику с вопросом: а может ли она участвовать в космической программе?

За месяц, проведенный в Космическом центре им. Линдона Джонсона, Тина Бэйз подготовила доклад о комплекте лекарств для космического шаттла. Проект настолько заинтересовал NASA, что агентство приглашает Тину на позицию фармацевта в одну из своих лабораторий. Так Тина Бэйз начала свой путь в NASA, возглавив в наши дни аптеку Космического центра им. Линдона Джонсона.

Александра Иванова

«Фармацевтический вестник»