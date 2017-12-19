FDA одобрило препарат для лечения глаукомы Rhopressa компании Aerie

Американская фармацевтическая компания Aerie Pharmaceuticals объявило о том, что FDA одобрило препарат для лечения глаукомы Rhopressa (netarsudil), сообщает FirstWord Pharma. Препарат предназначен для снижения внутриглазного давления у пациентов с открытоугольной глаукомой или офтальмогипертензией.

Как отметили в компании, одобрение получено более чем на два месяца раньше запланированного срока.

Экспертный совет FDA рекомендовал одобрить Rhopressa в середине октября текущего года.

По мнению аналитиков, после одобрения этого препарата Aerie станет еще более привлекательным активом для поглощения более крупными компаниями.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»