В Госдуму внесен законопроект о порядке списания заказчиками задолженности по уплате неустоек

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона «О внесении изменения в статью 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»».

Законопроектом предусматривается, что суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленные поставщику за неисполнение или ненадлежащее исполнение в 2015 и 2016 годах предусмотренных контрактом обязательств, но не списанных заказчиком, подлежат списанию в случаях и порядке, определенных Правительством России.

«Принятие законопроекта позволит снизить финансовую нагрузку на поставщиков, в том числе на субъекты малого и среднего предпринимательства», – считают в правительстве.

«Фармацевтический вестник»