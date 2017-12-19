Новые тренды определяют развитие фармрынка на годы вперед В Госдуму внесен законопроект о порядке списания заказчиками задолженности по уплате неустоек » Минздрав утвердил Правила проведения экспертизы лекарств Минздрав России утвердил Правила проведения экспертизы лекарственных средств для медицинского применения и особенности экспертизы отдельных видов лекарственных препаратов (референтных, воспроизведенных, биологических, биоаналоговых (биоподобных) (биоаналогов), гомеопатических лекарственных препаратов). Соответствующий приказ Минздрава №558н от 24.08.2017 г. зарегистрировал Минюст 18 декабря. Приказом также утверждены: — форма заключения комиссии экспертов по результатам экспертизы документов, представленных для определения возможности рассматривать лекарственный препарат при осуществлении госрегистрации в качестве орфанного препарата; — форма заключения комиссии экспертов по результатам экспертизы предложенных методов контроля качества лекарственного средства и качества представленных образцов лекарственного средства с использованием этих методов, экспертизы отношения ожидаемой пользы; — форма заключения комиссии экспертов по результатам экспертизы качества фармацевтической субстанции, произведенной для реализации; — форма заключения комиссии экспертов по результатам экспертизы документов для получения разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата. Экспертизу лекарственных средств проводит ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» на основании задания Минздрава России. Приказ вступает в силу с 1 января 2018 г. «Фармацевтический вестник»