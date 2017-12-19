Компания «Верофарм» вывела на рынок пять новых продуктов Аптечные ассоциации и некрупная фармрозница присматриваются друг к другу » До 70% клинических решений основываются на данных лабораторных исследований Увеличение продолжительности жизни в мире и возрастающий спрос на услуги здравоохранения — две взаимосвязанные тенденции. На пороге 2018 г. почти 10% людей в мире старше 65 лет, при этом число хронических заболеваний постоянно увеличивается. И в этой связи ведущие компании осознают, что будущее не только за эффективными лекарственными препаратами, но и за современной диагностикой, отвечающей вызовам времени. В поисках инновационных разработок в сфере диагностики «ФВ» заглянул в портфель компании Abbott. «Фармацевтический вестник»