Сотрудники предприятия Teva в Иерусалиме угрожают взорвать завод До 70% клинических решений основываются на данных лабораторных исследований » Компания «Верофарм» вывела на рынок пять новых продуктов За процессом интеграции компании «Верофарм» в глобальную структуру Abbott с интересом наблюдал весь рынок. Инвестиции, которые получил российский производитель благодаря сделке, позволили модернизировать производственные площадки, находившиеся в стадии заморозки, и вывести предприятия на полную мощность. Уже сейчас, подводя итоги трехлетнего сотрудничества, руководство компании «Верофарм» заявляет о значительных успехах по расширению продуктового портфеля и о готовности компании к выходу на международные рынки. О том, что изменилось в операционных процессах компании и какие продукты были выведены в 2017 г. на российский рынок, «ФВ» рассказала генеральный директор компании «Верофарм» (группа Abbott) Елена БУШБЕРГ. «Фармацевтический вестник»