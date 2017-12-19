Сотрудники предприятия Teva в Иерусалиме угрожают взорвать завод

Работники израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical Industries продолжают устраивать акции протеста против массовых увольнений и закрытия заводов, сообщает Israelinfo.

Сотрудники Teva заявили 18 декабря, что взорвут предприятие, расположенное в Иерусалиме, если будет принято решение о его закрытии.

«Наше предприятие – это бомба замедленного действия, у нас есть запасы взрывчатых материалов и ядохимикатов. Всей стране следует быть начеку», — заявил в интервью газете Hadashot глава профсоюза предприятия Teva в Иерусалиме Ицик Бен-Симон.

Бен-Симон – один из 200 сотрудников, которые закрылись и ночевали на заводе. Они также препятствовали менеджерам выходить из здания.

В это время другие протестующие жгли покрышки на улице.

«Если Биньямин Нетаньяху и министр финансов примут окончательное решение, мы перейдем красную черту. Если они попытаются сэкономить 20 млн шекелей, то взрыв фабрики Teva обойдется им в 220 млн долл.» , — добавил Бен-Симон.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»