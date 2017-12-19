Власти намерены смягчить ответственность врачей за незначительные ошибки с наркотическими обезболивающими

В правительстве подготовлен паспорт приоритетного проекта «Повышение качества и доступности паллиативной помощи в Российской Федерации». Проект по развитию паллиативной помощи, куратором которого выступает вице-премьер по социальным вопросам Ольга Голодец, а руководителем — министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, рассчитан на семь лет и три месяца, то есть будет действовать по 1 апреля 2025 года, пишет РБК.

Пока объем его финансирования составляет 630 млн руб. — по 90 млн руб. из федерального бюджета на каждый год. Однако эта сумма будет увеличена. Только в 2018 году на организацию ухода за тяжелобольными людьми из федерального бюджета дополнительно направят 4,3 млрд руб., сообщил Владимир Путин 18 декабря на церемонии вручения госпремий за достижения в области благотворительной деятельности.

Документ находится «в высокой степени готовности», сказали изданию в пресс-службе «открытого правительства», а пресс-секретарь министра здравоохранения Олег Салагай уточнил: «Планируем завершить подготовку проекта и до конца декабря представить его паспорт совету по стратегическому развитию».

Паспорт проекта по паллиативной помощи предусматривает изменение законодательства в этой сфере, в частности, отмену уголовной ответственности для медиков в случае, если незначительные ошибки, допущенные при работе с наркотическими обезболивающими, не привели к тяжким последствиям. Также предполагается утвердить стандарты и клинические рекомендации по оказанию паллиативной по​мощи. Кроме того, в проекте описаны шаги для развития оказания такой помощи на дому, по обучению специалистов в этой области, по повышению доступности обезболивающих лекарств, в том числе для детей, медицинских изделий для тяжелобольных и средств реабилитации.

Отдельно паспорт предусматривает усиление взаимодействия между государственными ведомствами и некоммерческими организациями.

«Фармацевтический вестник»