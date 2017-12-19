Следователи проверят сектантов, проповедовавших отказ от лекарств

Следственный комитет (СК) РФ по Москве возбудил уголовное дело против создателей религиозной секты, в ходе семинаров которой слушателей убеждали отказаться от традиционных форм лечения и приема лекарств. Одна из несовершеннолетних последовательниц секты скончалась, следствие проверяет обстоятельства ее смерти.

Своим адептам сектанты предлагали лечиться «произношением надуманных формул», длительным рассматриванием солнца, принятием специальных чаев и чтением специализированной литературы, говорится на сайте СК.

Дело возбуждено по признакам преступления по ч. 1 ст. 239 УК РФ «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».

Запрещенное религиозное объединение было создано в феврале 2013 года в Москве. Его основатели вовлекали в него как россиян, так и иностранцев.

В ходе обысков по месту нахождения объединения СК изъял литературу, диски и «иные предметы», важные для следствия.

В Уфе признали виновной 41-летнюю женщину, которая с декабря 2013 по октябрь 2015 года участвовала в религиозном объединении «Орда». На сеансах она вводила посетителей в состояние транса с помощью «растения, опасного для здоровья человека» и наносила удары плетью. Ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее в Уральске к двум годам ограничения свободы была приговорена 81-летняя пенсионерка-знахарка, которая лечила грудных детей нетрадиционными методами, в результате двое из них скончались.

Источник: ГСУ СК РФ по Москве

vademec