В Сеченовском университете займутся разработкой препаратов для лечения малярии

Сеченовский университет прошел конкурсный отбор на предоставление субсидии Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» Министерства образования и науки РФ.

В рамках проекта будут выполнены прикладные научные исследования по теме: «Поиск и создание инновационных лекарственных препаратов для лечения малярии и других трансмиссивных протозоозов на основе ингибиторов теломеразы». В задачи проекта входит исследование ингибиторов теломеразы с целью выявления соединений с потенциальной противопротозойной активностью и создание на их основе эффективных и безопасных препаратов, активных в отношении трансмиссивных протозоозов. Выбор перспективных лекарственных кандидатов, создание инновационных лекарственных средств на основе последних достижений молекулярной медицины и внедрение их в практику борьбы с трансмиссивными протозоозами, в первую очередь малярией, позволит снизить число смертельных случаев от малярии и других протозоозов, уменьшит экономический ущерб от этих заболеваний.

Руководителем проекта стал заведующий кафедрой фармацевтической технологии Института фармации и трансляционной медицины Иван Краснюк. Курируют проект Вадим Тарасов (Фармация) и Евгений Морозов (Паразитология). В рабочую группу исполнителей проекта включены ведущие ученые двух институтов Сеченовского университета: Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского и Института фармации и трансляционной медицины. Большую помощь в выполнении проекта оказывают участники студенческого научного кружка и аспиранты кафедры тропической медицины и паразитарных болезней медико-профилактического факультета. Профессор Евгений Морозов отметил, что продуктивное сотрудничество между подразделениями Сеченовского университета будет способствовать повышению эффективности и результативности научных исследований, а также интеграции научной и образовательной составляющих нашего вуза.

В 2015 году Всемирная Ассамблея здравоохранения утвердила Глобальную техническую стратегию по малярии на 2016-2030 года. В соответствии с ее целями в течение последующих 15 лет планируется сократить число больных малярией на 90%, обеспечить элиминацию малярии в 35 странах, в которых эта инфекция оставалась эндемичной в 2015 году, и предотвратить возврат малярии на ранее оздоровленные территории. Эти провозглашённые задачи представляются наиболее амбициозными со времен эры глобальной ликвидации малярии.

Учитывая важность преодоления лекарственной устойчивости, поиска эффективных и малотоксичных лекарственных средств для лечения трансмиссивных протозоозов положительные результаты данного исследования будут доведены до потребителя с участием международных организаций. Выпуск разработанных препаратов в Российской Федерации позволит обеспечить импортонезависимость России по данному классу лекарственных средств.

gmpnews