В этом году у Саудовской Аравии и Таиланда максимальная динамика импорта ЛП в Россию

Аналитическая компания RNC Pharma представляет обновление БД Импорт ЛП в Россию по итогам ноября 2017.

За первые 11 месяцев 2017 г. в нашу страну было импортировано ЛП на общую сумму 557,8 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение с НДС), рублёвая динамика относительно аналогичного периода прошлого года составила 4,3%. При этом поставки готовых ЛП за год выросли на 9,2%, суммарный объём импорта ГЛП достиг 472,2 млрд руб. На in-bulk приходится 85,6 млрд руб., при этом динамика ввоза нерасфасованной продукции за период уходит в глубокий минус: -16,4%.

Собственно, итоги ноября 2017 в целом соответствовали общим тенденциям текущего года. Импорт готовых ЛП за год вырос на 11,6% в рублёвом выражении и составил 52,1 млрд руб. Поставки in-bulk в ноябре не превысили 7,5 млрд руб. (-26% к аналогичному периоду 2016 г.).

С января по ноябрь 2017 г. в нашу страну было импортировано 1,84 млрд упак. готовых ЛП или 33,3 млрд. минимальных единиц дозирования (МЕД). При этом если долгосрочные показатели прироста поставок в упаковках в плюсе (+5,5%), то расчёты в МЕД дают уже отрицательную динамику (-2%). Импорт нерасфасованной продукции с начала года, несмотря на сокращение денежного объёма поставок, довольно уверенно растёт (+7,3% при расчётах в МЕД). Общий объём импорта готовых ЛП и in-bulk достиг за период уровня 37,5 млрд МЕД, но общие темпы роста всё же отрицательные: -1,1%.

Абсолютным рекордсменом с точки зрения динамики импорта готовых ЛП в нашу страну за 11 месяцев 2017 г. стала Саудовская Аравия, за минувший год импорт ЛП из этой страны вырос более чем в 9 раз, динамику определяли поставки препарата Супракс (Астеллас). А лидером по динамике in-bulk за период стал Тайланд, за год поставки нерасфасованной продукции из этой страны выросли в денежном выражении почти в 11 раз. Прирост обеспечили поставки препарата Утрожестан (Безен Хелскеа), в нашей стране его упаковку осуществляет предприятие «Добролек».

gmpnews