Исполнительный директор Olainfarm Олег Григорьев возглавил предприятие

Председателем правления AS Olainfarm по решению совета предприятия стал действующий исполнительный директор и член правления Олег Григорьев. Акционерное общество также сообщает, что членом правления назначен Раймонд Терентьев.

Решение вступит в силу, когда соответствующая запись будет внесена Регистром предприятий в коммерческий регистр.

Олег Григорьев обладает более чем 20-летним опытом работы в химии и фармацевтике, а на AS Olainfarm он трудится с 2001 года. Имеет диплом экономиста, полученный в Московском техническом университете связи и информатики. Является совладельцем компании – ему принадлежит 1000 акций Olainfarm.

Директор департамента управления качеством Раймонд Терентьев тоже свыше 20 лет отработал в химико-фармацевтической отрасли, на Olainfarm он – с 2011 года, а ранее был научным сотрудником Латвийского института оргсинтеза. Бакалавр естественных наук, магистр химии (диплом Латвийского университета). Акциями предприятия не владеет.

AS Olainfarm — крупнейший в странах Балтии фармацевтический концерн, в который, кроме собственно производства лекарств в Олайне, входят сеть Latvijas Aptieka, Tonus Elast, Silvanols, Kivvi и др. В 2017 году оборот предприятия достиг 110 млн евро, чистая прибыль — 11,6 млн.

gmpnews