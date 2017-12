Объем российского производства реабилитационной продукции вырос с 10,7 млрд до 12,9 млрд рублей В этом году у Саудовской Аравии и Таиланда максимальная динамика импорта ЛП в Россию » Исполнительный директор Olainfarm Олег Григорьев возглавил предприятие Председателем правления AS Olainfarm по решению совета предприятия стал действующий исполнительный директор и член правления Олег Григорьев. Акционерное общество также сообщает, что членом правления назначен Раймонд Терентьев. Решение вступит в силу, когда соответствующая запись будет внесена Регистром предприятий в коммерческий регистр. Олег Григорьев обладает более чем 20-летним опытом работы в химии и фармацевтике, а на AS Olainfarm он трудится с 2001 года. Имеет диплом экономиста, полученный в Московском техническом университете связи и информатики. Является совладельцем компании – ему принадлежит 1000 акций Olainfarm. Директор департамента управления качеством Раймонд Терентьев тоже свыше 20 лет отработал в химико-фармацевтической отрасли, на Olainfarm он – с 2011 года, а ранее был научным сотрудником Латвийского института оргсинтеза. Бакалавр естественных наук, магистр химии (диплом Латвийского университета). Акциями предприятия не владеет. AS Olainfarm — крупнейший в странах Балтии фармацевтический концерн, в который, кроме собственно производства лекарств в Олайне, входят сеть Latvijas Aptieka, Tonus Elast, Silvanols, Kivvi и др. В 2017 году оборот предприятия достиг 110 млн евро, чистая прибыль — 11,6 млн. gmpnews