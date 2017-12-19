Объем российского производства реабилитационной продукции вырос с 10,7 млрд до 12,9 млрд рублей

15 декабря 2017 года в Москве при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации прошел I Слёт участников рынка реабилитационной индустрии, собравший производителей реабилитационной техники, представителей органов государственной власти, профильных ассоциаций и фондов.

В центре обсуждения участников рынка оказались меры поддержки российских производителей реабилитационной продукции, направленные на развитие устойчивой и конкурентоспособной реабилитационной индустрии.

Начальник отдела реабилитационной индустрии Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России Александр Соколов рассказал о «Стратегии развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности до 2025», основные задачи которой — создание, обновление и перевооружение технологической базы для производства реабилитационных изделий и развитие конкуренции на отечественном рынке.

«С 2014 года произошел заметный скачок в развитии реабилитационной индустрии, связанный с курсом на импортозамещение и Постановлением «третий лишний», — отметил Александр Соколов. — Объем внутреннего производства реабилитационной продукции в России вырос с 10,7 млрд руб. в 2014 г. до 12,9 млрд руб. — в 2016-м. Несмотря на санкции, объем экспортируемой за рубеж продукции реабилитационного назначения не упал, а возрос с 0,1 млрд руб. в 2014 г. до 0,14 млрд руб. в 2016 г. Основные импортеры российской реабилитационной продукции – Украина, Германия, США, Узбекистан».

С 2017 года заработали механизмы поддержки Минпромторга России — субсидии производителям на НИОКР и запуск производства, а институтам развития, профильным союзам и ассоциациям — на поддержку, консультации, выставки, конференции для производителей реабилитационной продукции.

«На сегодняшний день в стране работает порядка 30 организаций и структур финансовой поддержки российских предпринимателей, каждая из которых за последние пару лет вложила как минимум полмиллиарда рублей в реабилитационную индустрию, — уточнил директор Национальной ассоциации ассистивных технологий «АУРА-Тех», генеральный директора АНО «Центр развития социальных инноваций «Технические возможности» Иван Бирюков. — При этом больше всего средств на развитие реабилитационного производства наряду с Минпромторгом России выделили два института развития — «Фонд «Сколково» и «Фонд содействия инновациям».

Директор по акселерации по направлению «новые медицинские приборы и изделия» Кластера биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково» Юлия Гуленкова рассказала о возможностях фонда – налоговых и иных льготах, финансовой и нефинансовой поддержке.

«На начальном этапе проектов резидентам «Сколково» доступны микрогранты, позволяющие за 20 рабочих дней построить патентный ландшафт, подать патентные заявки и получить одобрение, — объяснила эксперт. – На каждом из 5 этапов (защита интеллектуальной собственности, прототипирование, исследования, выставки и конференции, международная акселерация) можно получать микрогранты по 4,5 млн руб., при этом не требуется софинансирование. Гранты от 5 млн рублей требуют привлечение собственных средств или средств соинвесторов. При этом на 1-м этапе (проработка прототипа или доклинические исследования) 75% средств (до 30 млн руб.) выделяет Фонд, на 2-м этапе (подача регистрационного досье) доля Фонда составляет 50% (до 150 млн руб.), на 3-м этапе (масштабирование и выход в серию) — 25% (до 500 млн руб.)».

Порядка 25% заявок на субсидии проходит с первого раза, но попытки можно повторять бесконечно, подчеркнула эксперт.

Руководитель программ развития, кооперации, международных программ поддержки «Фонда содействия инновациям» Вячеслав Демченко коснулся актуальных программ фонда, в том числе программы «Умник» — для физических лиц до 30 лет, которым выдается грант в сумме 500 тыс. рублей на реализацию своих идей, и программы «Старт» для малых, вновь созданных предприятий. На первом этапе «Старт-1» выдается 2 млн рублей на год научно-исследовательских работ. «Старт-2» — работа над прототипом – оценивается в 3 млн. рублей. «Старт-3» — дальнейшая стадия НИОКР – 4 млн руб. «Бизнес-старт»- стадия производства и выведение продукта на рынок — 5 млн.

Заместитель генерального директора АНО «Центр разщвития социальных инноваций «технологии возможностей Виктор Глушков проинформировал о других институтах развития, среди которых «Фонд президентских грантов», РБК, Роснано, ФИОП, МСП, РЭЦ, НТИ, ФРП, Фонд «Наше будущее», Минобрнауки РФ и многие другие.

Наряду с финансовыми механизмами поддержки участникам форума были представлены новые инфраструктурные проекты реабилитационной индустрии, которые будут реализованы в 2018 году.

Минпромторг России запускает инфраструктурный проект – Ресурсный центр развития универсального дизайна и реабилитационных технологий для мониторинга и анализа технологий и приоритетных направлений развития реабилитационной индустрии, выработки предложений для национальных стандартов, проведений патентных исследований, организации выставок продукции реабилитационной индустрии, мониторинга доступности торговых точек и общепита.

Справочно-информационный портал «Витрина реабилитационной индустрии» призван объединить производителей, разработчиков, госзаказчиков, руководителей социально значимых объектов и конечных потребителей продукции реабилитационной индустрии.

«Поместить на «Витрину» свою продукцию может любой производитель и поставщик, — отметил руководитель проектов национальной ассоциации участников рынка ассистивных технологий «АУРА-Тех» Филипп Савельев, — а все необходимое для ее продвижения портал сделает сам: автоматически произведет проверку документов и передаст информацию на другие площадки для продвижения. Портал предоставляет безбарьерный доступ к размещенной на нем информации – пользование ресурсом абсолютно бесплатно».

22 декабря в «Сколково» состоится открытие «Инкубатора «Технологии реабилитационной индустрии»

«Основные направления, которые мы собираемся продвигать – это поддержка стартапов в области реабилитационной индустрии, — заявил генеральный директор ООО «Инкубатор «Технологии реабилитационной индустрии» Максим Блинов. — Молодежь, которая к нам придет, сможет использовать площади для научной деятельности и рабочий цех с полноценным оборудованием, включая 3D-принтеры и станки для 3D-обработки для прототипирования и создания ТСР. Приоритетные темы проекта – ассистивные реабилитационные технологии, нейротехнологии, искусственный интеллект, робототехника, сервисы для инвалидов, включая системы управления и программное обеспечение для физических устройств».

Рабочие места в «Инкубаторе» адаптированы для инвалидов-колясочников, подчеркнул эксперт.

Заместитель генерального директора АНО «Информационно-консультационный центр «Бизнес-Тезаурус» Евгений Литвак представил уникальный маркетинговый аналитический проект «Интерактивная карта перемещения инвалидов на основе геоданных» — инструмент мониторинга мобильности и трендов перемещения лиц с инвалидностью по московскому региону для оптимизации доступной среды.

Согласно новой Стратегии развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности к 2025 году доля отечественных реабилитационных изделий на внутреннем рынке должна возрасти до 52%, индекс производства реабилитационной продукции — увеличиться в 1,9 раз по сравнению с 2016 годом. Объем инвестиций в основной капитал предприятий отрасли должен ежегодно прирастать на 11,1%, число отечественных патентных заявок на изобретения в этой сфере — на 16,1%. Экспорт российских товаров реабилитационной индустрии должен расти на 38% в год, и к 2025 году достичь объема в 3,8 млрд. руб. Доля инновационных реабилитационных товаров, работ и услуг в общем объеме экспорта в 2025 году должна составлять 16%.

Решение этих задач позволит увеличить долю инновационной продукции, вывести на отечественный рынок качественные и доступные для россиян реабилитационные изделия, которые помогут продлить активное долголетие пожилых людей и повысить качество жизни лиц с инвалидностью и маломобильных граждан.

gmpnews