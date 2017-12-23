Госдума окончательно приняла поправки в Закон о закупках

Поправки предусматривают электронизацию закупок госкомпаний и поддержку субъектов МСП

20 декабря 2017 года Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки* в Закон о закупках (223-ФЗ), которые позволят обеспечить поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства на закупках госкомпаний.

В частности, поправки устанавливают закрытый перечень способов закупок у субъектов МСП и полный их перевод в электронную форму. Проводиться такие закупки будут на универсальных торговых площадках, функционирующих в соответствии с Законом о контрактной системе (44-ФЗ).

«Отсутствие должного регулирования закупочной деятельности госкомпаний, единых процедурных норм позволяет госкомпаниям выстраивать барьеры для участия в закупках, и субъекты МСП наиболее чувствительны к ним. Окончательное принятие Госдумой поправок в Закон о закупках – весьма ожидаемое нами событие, поскольку в первом чтении они были приняты еще в 2015 году. Мы рассчитываем, что закон будет одобрен Советом Федерации до конца этого года», — заключил заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян.

*Законопроект №821534-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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