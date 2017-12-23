В планах компании «ФОРТ» трансфер технологий и разработка инновационных вакцин

20 декабря глава Рязанской области Николай Любимов и министр промышленности и экономического развития Светлана Горячкина посетили научно-производственный комплекс «ФОРТ» — крупнейшее предприятие в Восточной Европе в области иммунобиологии.

В ходе экскурсии по заводу гости посетили производственно-технологические цеха и лаборатории, где ознакомились с полным циклом производства противогриппозных вакцин. В эпидемиологический сезон 2017-2018 гг. «ФОРТ» поставил 19,5 млн доз вакцин для Национального календаря прививок (НКПП), в том числе более 1,5 млн доз трехвалентной инактивированной вакцины последнего поколения «Ультрикс» — собственной разработки завода.

В рамках визита Николай Любимов обсудил с президентом компании «ФОРТ» Антоном Катлинским перспективы дальнейшего развития компании.

Антон Катлинский подчеркнул важность эффективного взаимодействия с Правительством Рязанской области, что, в свою очередь, позволило в кратчайшие сроки добиться текущих результатов: начиная с 2015 года завод произвел почти 30 млн доз вакцин против гриппа.

«В планах компании — трансфер технологий производства препаратов отечественных и зарубежных производителей, а также разработка собственных инновационных вакцин, — говорит Директор научно-производственного комплекса Павел Вандышев. — Кроме того, инфраструктурные возможности предприятия позволяют создавать новые цеха для локализации производства вакцин, не представленных в России».

«Совместная работа Правительства Рязанской области и компании «ФОРТ» позволила создать крупнейший инновационный научно-производственный комплекс, позволяющий решать задачу импортозамещения и повышения доступности современных и высококачественных препаратов для населения на самом современном уровне развития биотехнологий, — отметил Николай Любимов. – Мы можем только приветствовать дальнейшие планы предприятия по увеличению загрузки за счет выпуска новых вакцин и созданию новых рабочих мест».

Напомним, ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов и президент ООО «ФОРТ» Антон Катлинский подписали соглашение о продлении до 2022 года срока предоставления государственной поддержки предприятию, в рамках которого объем льгот по налогам, зачисляемым в областной бюджет, составит 625 млн рублей, в то время как объем налоговых отчислений ООО «Форт» превысит 1,5 млрд рублей. Решение о продлении соглашения было принято правительством Рязанской области в связи с существенным увеличением суммы привлеченных в проект инвестиций.

ООО «ФОРТ» — научно-производственный комплекс, расположенный в Рязанской области, был открыт в апреле 2014 г. Полностью соответствует требованиям международного стандарта GMP. «ФОРТ» занимается разработкой, производством и продвижением биологических лекарственных препаратов для профилактики инфекционных заболеваний, а также ряда уникальных препаратов в тех терапевтических областях, где наблюдается наибольшая в них потребность — иммунологии, ревматологии, нефрологии, онкологии. Основные продукты завода – противогриппозные вакцины «Ультрикс» (собственная разработка) и «Совигрипп» (разработка АО «НПО «Микроген»). Успешный трансфер технологии производства вакцины «Совигрипп» на производственную площадку «Форт» был осуществлен в рекордно короткие сроки в декабре 2015 – марте 2016 гг.

gmpnews