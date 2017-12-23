Американские регуляторы одобрили первый генный препарат для лечения наследственной слепоты

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) приняла положительное решение по вопросу регистрации воретигена непарвовека (voretigene neparvovec) – первого генотерапевтического препарата для лечения наследственного заболевания сетчатки.

Препарат компании Spark Therapeutics, зарегистрированный под торговым наименованием Люкстурна (Luxturna), предназначен для терапии редкой формы дистрофии сетчатки, вызванной мутацией в гене RPE65, который кодирует белок, специфичный для пигментного эпителия сетчатки глаза. В США данное нарушение диагностировано у 1000-2000 тыс. человек. Новый препарат с помощью вирусного вектора доставляет нормальную копию гена RPE65 напрямую в клетки сетчатки глаза, позволяя восстановить зрение. Лекарственное средство вводится субретинально однократно.

Безопасность и эффективность нового терапевтического метода были продемонстрированы исследованиями среди 41 пациента в возрасте 4-44 лет. Применение препарата позволило пациентам впервые в жизни увидеть луну и звезды, гулять в сумерках и рассмотреть еду на собственной тарелке. Приведенные цифры свидетельствуют, что у 93% участников КИ наблюдалось улучшение зрения после введения лекарства.

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