Строительство нового корпуса НИИ им. Джанелидзе обойдется в 3,8 млрд рублей

На строительство нового корпуса отделения экстренной медицинской помощи НИИ им. И.И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге потратят 3,8 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Строительство будет осуществляться по программам «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» и «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» с 2018 по 2021 годы. Директор медучреждения Валерий Парфенов, комментируя проект, говорил о недостаточной пропускной способности существующего комплекса больницы.

В новом корпусе будет размещаться приемный покой, реанимация для пациентов с тяжелыми сочетанными травмами, операционные, аппарат МРТ и другое высокотехнологичное оборудование. Площадь корпуса составит более 22 тысяч кв. м, он будет насчитывать от двух до четырех этажей и рассчитан на обслуживание до 215 пациентов в сутки.

Ранее сообщалось, что строительство и оснащение корпуса оценивается в общей сложности в 6,5 млрд рублей. Руководством учреждения рассматривалась и схема государственно-частного партнерства (ГЧП), заинтересованность в ней проявлял «Газпромбанк».

В октябре 2017 года в Санкт-Петербурге был введен в эксплуатацию другой крупный инфраструктурный проект – Центр доклинических трансляционных исследований ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России – общей стоимостью 1,28 млрд рублей. Исследовательский комплекс занял 46-ю строчку рейтинга «ТОП50 крупнейших медицинских проектов госзаказа по объему инвестиций» по версии Аналитического центра Vademecum.

Источник: zakupki.gov.ru

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