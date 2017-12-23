Мнение первостольников. Исследование федерального центра онлайн-обучения «Фармзнание»

Какие маркетинговые инструменты первостольники считают самыми неэффективными? Что, наоборот, они хотели бы внедрить в своей аптеке? Как первостольники относятся к медпредставителям, какую систему мотивации хотели бы видеть для себя — это и многое другое в исследовании наших коллег.

Представляем аналитику по результатам опроса первостольников от федерального центра онлайн-обучения фармспециалистов «Фармзнание».

Обратите внимание! Все диаграммы являются интерактивными. Вы можете:

переключать вкладки,

изменять наборы данных по своему желанию, используя кнопки под диаграммой,

просматривать подробную информацию при наведении на конкретную точку диаграммы.

Диаграммы обновляются автоматически при поступлении новых данных, поэтому здесь всегда будет только актуальная информация.

Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 31 января 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».

«Фармацевтический вестник»