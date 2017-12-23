Хабаровский Минздрав уличили в картельном сговоре на 6 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Хабаровскому краю выявило картельный сговор на аукционе по поставке дезинфицирующих средств для нужд 11 медучреждений на сумму около 6 млн рублей между региональным Минздравом, КГБУЗ «ККБ №1» им. профессора С.И. Сергеева, а также компаниями «Чистая планета» и «Новодез».

По данным УФАС, аукцион на совместную закупку дезинфицирующих, моющих средств и кожных антисептиков для нужд 11 учреждений здравоохранения края был объявлен региональным Минздравом в 2016 году. Организатором аукциона выступило КГБУЗ «ККБ №1» им. профессора С.И. Сергеева.

Как установила комиссия УФАС, аукционная документация была составлена под характеристики конкретного производителя – АО НПО «Новодез». В результате аукцион выиграл официальный дистрибьютор компании – ООО «Чистая планета». В связи с этим комиссия УФАС признала Минздрав, КГБУЗ «ККБ №1» им. профессора С.И. Сергеева и указанные компании виновными в нарушении Закона о защите конкуренции.

Кроме того, в производстве Хабаровского УФАС находится дело о заключении картельного сговора при проведении более десятка аукционов на поставку дезинфицирующих средств для государственных и муниципальных нужд на территории РФ. «Предприятия ООО «Чистая планета», ООО «Мир без инфекций» и ООО «Сфера», являющиеся официальными дистрибьюторами АО НПО «Новодез», при совместном участии в аукционах заранее определяли победителей и, создавая видимость конкуренции, допускали снижение начальной максимальной цены контракта в ходе торгов не более чем на 1,0%», – сообщили в УФАС.

В августе 2017 года Президент России Владимир Путин поручил ФАС вместе с МВД, ФСБ и Генпрокуратурой разработать межведомственную программу по выявлению и пресечению деятельности картелей и при необходимости создать соответствующий межведомственный координационный орган.

По данным ФАС, за 2015–2017 годы на торгах по поставке медикаментов и медицинского оборудования участники картелей заработали более 23 млрд рублей.

Источник: ФАС России

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