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Биосинтез принял участие в бизнес-сессии «Диалог с производителем»

ПАО «Биосинтез» принял участие в бизнес-сессии «Диалог с производителями», прошедшей 13 декабря в Москве на площадке ЦДП (Цифровое деловое пространство).

Организатором сессии выступило правительство Москвы при поддержке Международной информационной группы «Интерфакс» и проекта «СПАРК-Маркетинг».

Продукция предприятия была представлена на экспозиции компаний-производителей лекарственных средств, оборудования и материалов для нужд здравоохранения.

Основными задачами мероприятия стали: повышение уровня информированности предпринимательского сообщества о столичных мерах поддержки промышленных производств и специальных инвестиционных контрактах, обсуждение тенденций развития закупочной деятельности города Москвы в области медицины и фармацевтики.

Источник публикации: Сан Фарма

«Фармацевтический вестник»

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Декабрь 21, 2017 | Просмотров: 60