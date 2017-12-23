В Смоленской области появится государственный фармдистрибьютор Хабаровский Минздрав уличили в картельном сговоре на 6 млн рублей » Биосинтез принял участие в бизнес-сессии «Диалог с производителем» ПАО «Биосинтез» принял участие в бизнес-сессии «Диалог с производителями», прошедшей 13 декабря в Москве на площадке ЦДП (Цифровое деловое пространство). Организатором сессии выступило правительство Москвы при поддержке Международной информационной группы «Интерфакс» и проекта «СПАРК-Маркетинг». Продукция предприятия была представлена на экспозиции компаний-производителей лекарственных средств, оборудования и материалов для нужд здравоохранения. Основными задачами мероприятия стали: повышение уровня информированности предпринимательского сообщества о столичных мерах поддержки промышленных производств и специальных инвестиционных контрактах, обсуждение тенденций развития закупочной деятельности города Москвы в области медицины и фармацевтики. Источник публикации: Сан Фарма «Фармацевтический вестник»