В Смоленской области появится государственный фармдистрибьютор

В Смоленской области с 2018 года заработает региональный государственный дистрибьютор, который будет поставлять льготные лекарства ограниченному количеству аптек. Так власти региона отреагировали на перебои с поставками льготных лекарств осенью 2017 года.

Государственный оператор будет создан на базе Смоленского областного медицинского центра. Препараты будут доступны в 39 аптеках разных форм собственности, 13 из них расположены в Смоленске.

Это позволит оптимизировать учет и контроль за лекарственным обеспечением граждан, уменьшить число посредников в логистической цепи, снизить расходы бюджетных средств на доставку, считают в областном Департаменте здравоохранения.

К концу сентября 2017 года на «отсроченном обслуживании» в регионе оказалось более 10 тысяч рецептов, выяснил Росздравнадзор. Профильному департаменту выдали предписание об устранении нарушений до 31 октября, материалы направили в прокуратуру.

Губернатор Смоленской области Алексей Островский объяснял сложности с обеспечением льготными лекарствами нехваткой средств федерального бюджета: при федеральном нормативе финансирования около 800 рублей фактические затраты составляют 1,9 тысячи рублей.

Агентство ТАСС сообщало, что проблема, в частности, с бесплатным инсулином возникла в регионе из-за срыва поставок частной компанией: она отказалась поставить лекарства без гарантий заключения последующих договоров. Островский назвал такое поведение «фактически шантажом». После этого и было решено, что доставкой льготных лекарств должна заниматься государственная компания.

Источник: Администрация Смоленской области

vademec