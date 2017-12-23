Работники Teva разработали стратегию по противодействию руководству компании

21 декабря 12-й канал ИТВ опубликовал стратегический документ, описывающий шаги, которые намерены предпринять работники фармацевтической компании «Тева» с целью предотвратить волну увольнений.

Во-первых, комитет рабочих намерен повлиять на стоимость акций компании, поскольку, по их версии, это «единственный показатель, который волнует гендиректора».

Во-вторых, решено предпринять шаги против совета директоров компании. В-третьих, работники собираются нанять международную аудиторскую фирму, чтобы проверить финансовые отчеты «Тевы» и доказать, что заводы в Иерусалиме, которые компания собирается закрыть, приносят прибыль.

Рабочие также считают необходимым остановить производство, поскольку «это самое мощное средство давления». Этот шаг нанесет компании экономический ущерб и навредит ее имиджу.

gmpnews