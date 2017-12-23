Путин одобрил создание системы маркировки

Президент России Владимир Путин одобрил решение правительства о создании до 2024 года системы маркировки товаров на базе ООО «Оператор-ЦРПТ», пишет «Коммерсантъ». Концепция маркировки должна быть готова уже в начале 2018 года.

В письме председателя правительства Дмитрия Медведева Владимиру Путину, на которое ссылается издание, говорится, что правительство одобрило предложение «Ростеха» по созданию системы цифровой маркировки товаров в РФ на период до 2024 года. По данным издания, этот вопрос обсуждался на совещании в правительстве 10 ноября. А 19 ноября предложение о создании системы в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) на базе ООО «Оператор-ЦРПТ» одобрил президент.

По данным издания, схема ГЧП позволит реализовать проект в сжатые сроки. В презентации консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) указано, что стоимость маркировки на фармрынке оценивается в 0,2–0,3% от цены упаковки лекарств, на табачном рынке – 0,3–0,5%. Доходы оператора системы оцениваются в сумму около 10 млрд рублей в год.

Как следует из данных информационной системы СПАРК, основными бенефициарами ООО «Оператор-ЦРПТ» являются «Ростех», «Петер-Сервис», подконтрольная миллиардеру Алишеру Усманову, и «Элвис+ Групп» предпринимателя Александра Галицкого. ЦРПТ уже участвует в проекте «Ростеха» по производству оборудования для маркировки: на площадях концерна «Автоматика» выпускается восемь видов оборудования, в производство вложено 20 млн евро. В 2018 году «Ростех» планирует поставить до 1,2 тысячи различных комплектов для фармпроизводителей и дистрибьюторов.

О том, что единым оператором по электронной маркировке всех подлежащих особому учету товаров, включая лекарства, станет государственно-частное партнерство (ГЧП) на базе «Ростеха», 13 декабря 2017 года сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

20 декабря Госдума приняла во втором чтении законопроект о маркировке лекарств. Согласно принятым поправкам, маркировка всех лекарственных препаратов станет обязательной с 1 января 2020 года, а не с 2019-го, как предполагалось изначально. По словам главы Комитета по охране здоровья Дмитрия Морозова, власти опасаются за дороговизну дешевых препаратов. Ранее производители лекарств предупреждали, что тотальная маркировка может привести к росту себестоимости дешевых препаратов, и просили отсрочить ее введение.

Источник: «Коммерсантъ»

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