Эксперт: онкологи будут заложниками новых изменений в списке ЖНВЛП

Директор Центра экономики и управления в здравоохранении бизнес-школы «Сколково» Юрий Крестинский провел встречу с ведущими онкологами Санкт-Петербурга, входящими в региональный экспертный совет проекта «Экономика инноваций в онкологии». Эксперт из «Сколково» сообщил собравшимся, что основной задачей проекта должен стать расчет экономических потерь от онкозаболеваний, а также определение возможного инвестиционного эффекта от внедрения в этой области новых технологий. Хотя основные проблемы российской онкологии очевидны (крайне недостаточное финансирование, отсутствие стандартов лечения, низкая доступность современных медицинских технологий) — важно объединить мнения всех специалистов для качественной оценки ситуации и оптимизации использования существующих ресурсов. Например, согласно статистическим данным, Санкт-Петербург довольно много средств тратит на лечение рака, занимая среди 85 регионов 5-е место по этому показателю. Тем не менее и заболеваемость, и смертность от новообразований в городе на Неве почти самые высокие в стране.

По мнению директора Национального медицинского центра онкологии, главного онколога СЗФО, проф/ Алексея Беляева, статистике особо доверять не стоит, поскольку настоящие раковые регистры в стране лишь начинают создаваться, и только там, где они уже применяются, статистика получает более-менее правдивые цифры.

— Показатель высокой заболеваемости чаще всего говорит о том, что в регионе хорошо выявляют онкологические заболевания, — отметил проф/ Беляев, — а для расчета показателя смертности у нас вообще нет единой методики. Между тем, когда мы ставим задачу расчета экономической эффективности лечения рака, нужно четко понимать цель нашего анализа. Посчитать затраты в деньгах довольно просто, а как определить стоимость спасенной жизни? Что делать с тем фактом, что, продлевая жизнь онкологическому больному, мы получим у него новые недуги и это потребует новых затрат? У нас вообще пока никто не считал, сколько в России стоит лечение одного случая рака!

С главным онкологом СЗФО согласился и главный химиотерапевт Петербурга, директор городского онкоцентра проф. Владимир Моисеенко:

—Мы недавно посчитали, сколько необходимо ежегодно выделять средств на лекарственное лечение больных, и получилось, что нам нужно для закупки препаратов, как минимум, 6 млрд руб.. Реально мы получим в будущем году 2 млрд, и при этом в списке ЖНВЛП появятся новые дорогостоящие лекарства, которые пациенты будут вправе требовать от нас. Эти препараты действительно у некоторых больных показывают высокую эффективность, но, например, у нас в городе около 300 горожан с меланомой, и только на их лечение введенными в перечень препаратами потребуется 1? млрд руб. Половина всех выделенных нам на год денег!

По мнению эксперта, именно врачи становятся заложниками данной ситуации: страдающему от рака человеку невозможно объяснить, что в бюджете нет средств на его лечение. Выход проф. Моисеенко видит прежде всего в диалоге с производителями дорогостоящих препаратов с целью добиться от них реальных скидок на лекарства.

Ольга Островская

«Фармацевтический вестник»