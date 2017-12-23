19 декабря в Москве Национальный фармацевтический рейтинг отметил наградами лучших производителей лекарственных средств, БАД и лечебной косметики, а также самые успешные бренды.
Организатор рейтинга — ведущее российское маркетинговое агентство DSM Group.
«Национальный фармацевтический рейтинг — 2017» одиннадцатью номинациями охватил весь российский фармацевтический рынок: более 1300 отечественных и иностранных производителей, более 5830 брендов.
Выбор номинантов построен на объективных показателях – объёмах продаж фармацевтической продукции. Основа рейтинга — независимые исследования и аналитика DSM Group.
Результаты «Национального фармацевтического рейтинга — 2017»:
- В номинации «Rx-производитель» победила компания Sanofi, на втором месте — Novartis, на третьем – Pfizer.
- Номинацию «OTC-производитель» возглавила компания «Отисифарм», следом – Bayer, замыкает тройку лидеров компания Johnson&Johnson.
- В номинации «OTC-препарат» на первом месте находится «Кагоцел», на втором – «Нурофен», на третьем – «Ингавирин».
- В номинации «Rx-препарат» победил бренд «Превенар 13», на втором месте «Ревлимид», на третьем месте – «Калетра».
- В номинации «Rx-препарат на аптечном рынке» на первом месте находится «Конкор», на втором – «Актовегин», на третьем – «Ксарелто».
- В номинации «Производитель БАД» на первом месте, как и годом ранее, находится компания «Эвалар», на второй строчке – PharmaMed, замыкает тройку лидеров Solgar Vitamin and Herb.
- В номинации «Бренд БАД» на первом месте Solgar, на втором месте бренд «Доппельгерц», на третьем – «Витамишки».
- В номинации «Производитель косметики» на первом месте – L’Oréal, следом идёт компания «Зелдис-Фарма», замыкает тройку лидеров – Pierre Fabre.
- В номинации «Бренд косметики» на первом месте – Librederm, на втором месте La Roche Posay, на третьем месте — Vichy.
- В номинации «Бренд зубной пасты» лидеры распределились следующим образом: на первом месте R.O.C.S., на втором Lacalut, на третьем Splat.
- Номинацию «Средства ухода за ранами и первая помощь. Производитель» возглавила компания Paul Hartmann, на втором месте — Johnson&Johnson, на третьем – «Верофарм».
«Цель Национального фармацевтического рейтинга – оценить результаты работы и выявить лидеров по объёму продаж в России за прошедший год, отметить лучших в отрасли и заслуженно наградить тех, кто обеспечивает страну качественными лекарственными препаратами и ценит социальную составляющую своей деятельности. Церемонию в этом году отличает важная благотворительная миссия: вместе с подведением итогов рейтинга мы собрали подарки для двух детских домов и для Дома ветеранов сцены им. А. Яблочкиной. На следующей неделе мы организуем передачу всех подарков, и это будет еще одним небольшим, но приятным поводом в создании новогоднего настроения для всех», — рассказывает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
Награждение номинантов «Национального фармацевтического рейтинга» собрало более 300 участников и гостей, ведущих артистов шоу-бизнеса, СМИ, а также топ-менеджеров фармацевтических компаний и отраслевых ассоциаций. Награждение отметили в зале Miх Afreparty c энергетикой настоящей рок-вечеринки, с драйвом и в необычном для официальных мероприятий формате.