Результаты «Национального фармацевтического рейтинга — 2017»

19 декабря в Москве Национальный фармацевтический рейтинг отметил наградами лучших производителей лекарственных средств, БАД и лечебной косметики, а также самые успешные бренды.

Организатор рейтинга — ведущее российское маркетинговое агентство DSM Group.

«Национальный фармацевтический рейтинг — 2017» одиннадцатью номинациями охватил весь российский фармацевтический рынок: более 1300 отечественных и иностранных производителей, более 5830 брендов.

Выбор номинантов построен на объективных показателях – объёмах продаж фармацевтической продукции. Основа рейтинга — независимые исследования и аналитика DSM Group.

Результаты «Национального фармацевтического рейтинга — 2017»:

В номинации «Rx-производитель» победила компания Sanofi , на втором месте — Novartis, на третьем – Pfizer.

, на втором месте — Novartis, на третьем – Pfizer. Номинацию «OTC-производитель» возглавила компания «Отисифарм» , следом – Bayer, замыкает тройку лидеров компания Johnson&Johnson.

, следом – Bayer, замыкает тройку лидеров компания Johnson&Johnson. В номинации «OTC-препарат» на первом месте находится «Кагоцел» , на втором – «Нурофен», на третьем – «Ингавирин».

, на втором – «Нурофен», на третьем – «Ингавирин». В номинации «Rx-препарат» победил бренд «Превенар 13» , на втором месте «Ревлимид», на третьем месте – «Калетра».

, на втором месте «Ревлимид», на третьем месте – «Калетра». В номинации «Rx-препарат на аптечном рынке» на первом месте находится «Конкор» , на втором – «Актовегин», на третьем – «Ксарелто».

, на втором – «Актовегин», на третьем – «Ксарелто». В номинации «Производитель БАД» на первом месте, как и годом ранее, находится компания «Эвалар» , на второй строчке – PharmaMed, замыкает тройку лидеров Solgar Vitamin and Herb.

, на второй строчке – PharmaMed, замыкает тройку лидеров Solgar Vitamin and Herb. В номинации «Бренд БАД» на первом месте Solgar , на втором месте бренд «Доппельгерц», на третьем – «Витамишки».

, на втором месте бренд «Доппельгерц», на третьем – «Витамишки». В номинации «Производитель косметики» на первом месте – L’Oréal , следом идёт компания «Зелдис-Фарма», замыкает тройку лидеров – Pierre Fabre.

, следом идёт компания «Зелдис-Фарма», замыкает тройку лидеров – Pierre Fabre. В номинации «Бренд косметики» на первом месте – Librederm , на втором месте La Roche Posay, на третьем месте — Vichy.

, на втором месте La Roche Posay, на третьем месте — Vichy. В номинации «Бренд зубной пасты» лидеры распределились следующим образом: на первом месте R.O.C.S. , на втором Lacalut, на третьем Splat.

, на втором Lacalut, на третьем Splat. Номинацию «Средства ухода за ранами и первая помощь. Производитель» возглавила компания Paul Hartmann, на втором месте — Johnson&Johnson, на третьем – «Верофарм».

«Цель Национального фармацевтического рейтинга – оценить результаты работы и выявить лидеров по объёму продаж в России за прошедший год, отметить лучших в отрасли и заслуженно наградить тех, кто обеспечивает страну качественными лекарственными препаратами и ценит социальную составляющую своей деятельности. Церемонию в этом году отличает важная благотворительная миссия: вместе с подведением итогов рейтинга мы собрали подарки для двух детских домов и для Дома ветеранов сцены им. А. Яблочкиной. На следующей неделе мы организуем передачу всех подарков, и это будет еще одним небольшим, но приятным поводом в создании новогоднего настроения для всех», — рассказывает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Награждение номинантов «Национального фармацевтического рейтинга» собрало более 300 участников и гостей, ведущих артистов шоу-бизнеса, СМИ, а также топ-менеджеров фармацевтических компаний и отраслевых ассоциаций. Награждение отметили в зале Miх Afreparty c энергетикой настоящей рок-вечеринки, с драйвом и в необычном для официальных мероприятий формате.

gmpnews