В СПбГУ откроется новая лаборатория по созданию биогибридов

Главным направлением работы лаборатории, которую возглавит победитель шестого конкурса мегагрантов Правительства РФ проф. Университета Хельсинки Арто Уртти, будет получение и применение в современной медицине биогибридов — специальных клеток, представляющих симбиоз синтетических и природных компонентов. Биогибриды способны выполнять в организме строго заданную функцию — например, доставлять активные вещества в конкретный орган человеческого организма, выступая «живыми контейнерами» для лекарственного «груза».

По информации пресс-службы СПбГУ, на основе разработанных технологий исследователи планируют создать новые персонализированные лекарства, прежде всего для лечения возрастной окулярной дегенерации и глаукомы. Также результаты исследований можно будет применять и для лечения диабета, онкологических и многих других заболеваний.

Проект «Биогибридные технологии для современной медицины» рассчитан на три года, размер гранта — 90 млн руб. Профессор Арто Уртти — специалист мирового уровня в области современной фармакологии, работавший в составе нескольких исследовательских групп США и основавший при Университете Хельсинки Центр исследования лекарств.

— Развитие биологии, биотехнологий, химии и медицины уже в скором времени сделает возможным массовое использование клеток человека в качестве «живого» лекарства, — считает один из ключевых исполнителей проекта, доц. СПбГУ Виктор Коржиков-Влах. — Подобные технологии позволяют направлять клетки пациента на лечение заболевания с учетом всех индивидуальных особенностей конкретного человека. Весьма вероятно, что в будущем такие заболевания, как сердечно-сосудистые, рак и диабет, отступят.

Ольга Островская

«Фармацевтический вестник»