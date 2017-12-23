Новый ингибитор SGLT-2 появился в США

MSD и Pfizer получили регистрационное свидетельство на пероральный эртуглифлозин (ertugliflozin) – ингибитор SGLT-2 для лечения диабета 2 типа. Лекарственный препаратстанет прямым конкурентом дапаглифлозина (AstraZeneca), канаглифлозина (Johnson & Johnson и Eli Lilly) и эмпаглифлозина (Boehringer Ingelheim), пишет Reuters. Ожидается, что на рынке препарат появится уже в начале 2018 года.

Согласно решению регуляторов, эртуглифлозин может применяться в комбинации с ситаглиптином или метформином. Согласно результатам исследований, через 26 недель терапии новым препаратом уровень гликированного гемоглобина A1с снижается на 0,7% и 0,9% у пациентов, получавших метформин и эртуглифлозин в дозировке 5 мг и 15 мг соответственно (в плацебо-группе уровень А1с не изменился). В группе активного лечения эртуглифлозином и ситаглиптином сокращение уровня A1с составило 1,6% и 1,7% (для 5 мг и 15 мг эртуглифлозина соответственно), по сравнению с 0,4% в плацебо-группе.

Селективное ингибирование SGLT 2-го типа посредством независимого от инсулина механизма действия обеспечивает выведение из организма избытка глюкозы и содержащихся в ней излишних калорий с мочой, снижая, таким образом, уровень глюкозы крови. Система натрий-глюкозного котранспортера (SGLT) в почках играет важную роль в поддержании общего баланса глюкозы в организме. В норме почки ежедневно фильтруют около 180 г глюкозы, и практически все это количество всасывается обратно в кровоток. Реабсорбция глюкозы происходит в проксимальных канальцах почек с помощью системы SGLT.

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