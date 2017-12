Налоговая реформа предлагает большие льготы для редких лекарств

Налоговая реформа предполагает значительное сокращение расходов на разработку лекарств от редких заболеваний. Это означает, что многие передовые медицинские технологии могут получить мощный импульс и быстро выйти на этап массовой коммерциализации.

Законопроект республиканцев о снижении корпоративной налоговой ставки принесет выгоду многим компаниям. Но в перспективной биотехнологической отрасли позитивное влияние может быть наиболее заметным. Прежде всего, предполагается 50-процентная налоговая субсидия на разработку лекарств от редких заболеваний. Это очень существенная льгота, учитывая высокую стоимость исследований и испытаний лекарств и новейших методик лечения.

В частности, подобная льгота уже действует для R&D в области генной терапии, которая в настоящее время направлена на лечение некоторых редких заболеваний. Биотехнологические компании выбирают нераспространенные болезни, чтобы воспользоваться более быстрыми процедурами одобрения от FDA и запустить первые коммерческие услуги, например генной терапии CAR-Т, о которой Ffin.ru рассказывал ранее. Впрочем, даже с учетом налоговых льгот, стоимость терапии CAR-Т очень высокая — до $1 млн за сеанс.

Расширение налоговых субсидий поможет компаниям дешевле разрабатывать лекарства от таких редких недугов, как мышечная дистрофия и болезнь Хантингтона. Впоследствии уникальные препараты могут найти применение и для лечения более распространенных заболеваний. Потенциально, многие препараты могут попасть под действие субсидии.

Бенефициарами введения налоговой субсидии могут стать многие американские фармацевтические и биотехнологические компании. Так, в портфеле у Sarepta Therapeutics Inc. (SRPT, NASDAQ) есть перспективный препарат лечения мышечной дистрофии Дюшенна (МДД), и компания исследует несколько лекарств для разных типов этого заболевания. Лекарства от редких болезней есть в R&D-портфелях компаний Allergan plc (AGN, NYSE), The Abeona Therapeutics (ABEO, NASDAQ), Arena Pharmaceuticals, Inc. (ARNA, NASDAQ) и других.

ffin