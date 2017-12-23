В Госдуме обсудили развитие фармацевтической и медицинской промышленности

В Государственной Думе прошло заседание Экспертного совета по развитию биотехнологий, фармацевтической и медицинской промышленности, посвященное вопросам выпуска экспортно ориентированной гражданской продукции высокотехнологичных медицинских изделий в условиях диверсификации. Последнее в 2017 году заседание Совета, созданного при думском Комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, состоялось при поддержке Координационного совета по развитию машиностроения Таможенного союза.

Заседание прошло под председательством главы Экспертного совета, Председателя Координационного совета по развитию машиностроения Таможенного союза, первого зампреда Комитета Владимира Гутенева.

Подводя итоги работы Экспертного совета по фармацевтике в 2017 году, Владимир Гутенев особо отметил создание специализированных рабочих групп — по вакцинопрофилактике и развитию высокотехнологичных медицинских изделий, которые обеспечивают оперативное получение максимально эффективной и детальной экспертной оценки, а также подготовку соответствующих предложений по всем направлениям деятельности Экспертного совета. «По большинству из поднятых вопросов было найдено взаимопонимание и поддержка профильных министерств, намечены дальнейшие шаги для необходимых совместных действий», — сообщил депутат.

Парламентарий также напомнил о двух успешно реализованных проектах. Первое — это заключение соглашения о сотрудничестве Федерального медико-биологического агентства и СоюзМаш России в рамках Программы вакцинопрофилактики, которое позволило бесплатно вакцинировать против гриппа работников предприятий высокотехнологичной промышленности и ОПК в 17 регионах страны. Второе – это создание на государственном уровне Межведомственной комиссии для решения вопросов аппаратно-инструментального оснащения и организационно-управленческого регулирования развития эндоскопии в России. В задачи Комиссии вошли поддержка отечественного производства эндоскопического оборудования, контроль и оценка экономических, количественных и качественных показателей эффективности оказания эндоскопической помощи и ее соответствия мировым стандартам, совершенствование нормативно-правового обеспечения.

Руководитель ФМБА Владимир Уйба рассказал об инновационных экспорто ориентированных биомедицинских технологиях. «Судьба России — реализация обозначенной задачи», — подчеркнул он, ответив, что эти технологии работают по четырем направлениям: клеточные технологии, геномные, биотехнологические препараты, радиофармпрепараты. Уйба напомнил слова Татьяна Голиковой, тогдашнего министра здравоохранения, что один доллар, инвестируемый в радионуклеидную диагностику, приносит государству до шести долларов за счет эффективной ранней диагностики. «В год мы будем экономить для страны порядка 34 млрд рублей за счет своевременного лечения больных с тяжелыми не химиорезистентыми и радиорезистентными опухолями головного мозга, спинного мозга, и выводить их не на стадию доживания, а на клиническую стадию жизни», — сообщил Уйба.

Представитель Евразийской экономической комиссии Владимир Мальцев отметил, что основными направлениями промышленного сотрудничества государств-членов ЕАЭС признаны развитие кооперации, импортозамещение, инновационное развитие, привлечение инвестиций, устранение барьеров для продвижения промышленных товаров на общем рынке ЕАЭС. «Фармацевтика и медицинская промышленность, биотехнологии определены в качестве важнейших для развития кооперации в рамках Союза», — отметил Мальцев. Он также сообщил, что в рамках Евразийского экономического союза действует соглашение о единых принципах и правилах регулирования обращения медицинских изделий, которое позволит гармонизировать законодательство в сфере обращения медицинских изделий, обеспечить единство обязательных требований к эффективности и безопасности, принять единые правила в сфере обращения, обеспечить единые подходы к созданию системы обеспечения качества медизделий.

Генеральный директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов сообщил, что в нынешних условиях глобальной конкуренции необходимо оказание государственной и иных видов поддержки по стимулированию и развитию предприятий ОПК. Хасанов привел в пример госполитику Китая, направленную на стимулирование экспорта и применение протекционистских пошлин при импорте товаров.

«Сохраняется зависимость от импортного сырья и комплектующих, что не всегда положительно сказывается на конечной стоимости изделий и сроках его изготовлений», — констатировал, в свою очередь, директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин. Он добавил, что вместе с тем возрос инновационный потенциал организации ОПК, развиты прорывные технологии, имеющие стратегическое значение. «Потенциал организации ОПК мы видим, прежде всего, в освоении и выводе на рынок медицинского оборудования, тем более в этих нишах медоборудование технологически близко к промышленному и освоение технологий на предприятиях ОПК позволит выпускать широкий спектр гражданской продукции», — сказал Алехин.

Глава комиссии молодежного парламента по экономике и предпринимательству Наталья Назарова сообщила, что особый интерес у нее вызвало выступление заместителя директора Фонда развития промышленности Владимира Распопова, который сделал акцент на механизме офсетных контрактов для локализации производства лекарственных препаратов и медицинских изделий на территориях.

«Офсетный контракт в рамках закона «О контрактной системе» — это контракт со встречными инвестиционными обязательствами со стороны поставщика по созданию производства определенных товаров на территории субъекта федерации. При этом речь идет об инвестициях в размере не менее 1 млрд рублей. Регион в свою очередь гарантирует такому поставщику заказ его продукции в течение 10 лет», — пояснила Назарова.

Итогом заседания Экспертного совета стало принятие резолюции, содержащей предложения по разработке мер государственной поддержки фармацевтических предприятий, в том числе с учетом положительного опыта применения различных специфических механизмов государственной поддержки предприятий иных отраслей промышленности, не противоречащих праву ЕАЭС.

gmpnews