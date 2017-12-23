«Активный Компонент» запустит производство на новой площадке уже в 2018 году

АО «Активный Компонент» и ГК «Фармконтракт» заключили соглашение на разработку концепт-проекта для строительства завода по производству активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в г. Пушкин (Санкт-Петербург) площадью 20 000 кв. м.

Компании договорились о проектировании первой очереди мало- и среднетоннажного участка для производства АФИ площадью 3000 кв. м на территории завода. Работы будут завершены к концу IV квартала 2018 года. Объем выпуска продукции на новом производственном участке будет доведен до 40 тонн в год.

В ходе реализации соглашения проектное бюро ГК «Фармконтракт» проведет предпроектную проработку, подготовку концептуального проекта и разработку рабочей документации, пояснил президент ГК «Фармконтракт» Сергей Быковский.

«Новое производство в г. Пушкин будет ориентировано как на масштабирование уже производимых субстанций, так и на выпуск новых продуктов компании, находящихся в разработке. Это порядка 10 новых номенклатурных позиций субстанций в год. Производственные линии на нынешней площадке в пос. Металлострой (Санкт-Петербург – Прим. Ред.) перегружены, поэтому часть изготовления мы планируем перенести на новый завод уже в конце 2018 года», — сообщил президент компании «Активный Компонент» Александр Семёнов.

«Фармацевтический вестник»