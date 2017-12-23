Фармотрасль затратила миллионы долларов на лоббистскую деятельность

Согласно данным Налоговой службы США (IRS), в 2016 г. доход Американской ассоциации фармацевтических исследователей и производителей (PhRMA) составил 271 млн долл. в основном за счет членских взносов и других источников, превысив показатель 2015 г. (220 млн долл.), сообщает FirstWord Pharma.

PhRMA затратила 7 млн долл. на подготовку программы Go Boldly, нацеленной на улучшение имиджа фармотрасли, а также профинансировала различные пациентские группы по различным заболеваниям на общую сумму более 2 млн долл. В основном, эти группы объединяют пациентов с заболеваниями, лечение которых требует применения дорогостоящих препаратов.

В частности, Американская ассоциация по аутоиммунным заболеваниям и связанным с ними болезням получила от PhRMA 260 тыс. долл., Американская ассоциация легких – 110 тыс. долл., Ассоциация по исследованиям в области ювенального диабета – 136,1 тыс. долл., Американский фонд больных волчанкой – 253,5 тыс. долл.

При этом, расходы PhRMA на лоббистскую деятельность на федеральном уровне и уровне штатов выросли на две трети и составили 57 млн долл.

PhRMA лоббировала интересы фармотрасли в тех штатах, где были приняты законы об ограничении цен на лекарства и прозрачности ценообразования.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»