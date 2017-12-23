ФАС разрешила «Биокаду» арендовать производство у «Фармстандарта»

ФАС России 18 декабря согласовала ходатайство ЗАО «Биокад» о получении в пользование основных производственных средств ОАО «Фармстандарт‑Томскхимфарм», составляющих 26% балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов томского фармпредприятия.

Как сообщал «ФВ» ранее глава «Биокада» Дмитрий Морозов, речь идет об аренде производства.

«Мы производим на этом предприятии один из наших антиретровирусных препаратов. В наших планах осуществить туда технологический трансфер других антиретровирусных и онкологических лекарств с контрактных площадок. Тем самым мы консолидируем выпуск части нашего портфеля в одном месте, встроим этот производственный участок в общий контур инфраструктуры R&D, производства, системы качества и регистрации», – пояснил Д. Морозов.

Он добавил, что сначала требуется реконструировать тот участок, где будет производство «Биокада», дооснастить необходимым оборудованием. Для этого планируется потратить около 120 млн руб.

«Фармацевтический вестник»