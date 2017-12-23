Лига защитников пациентов просит Президента РФ направить 330 млрд рублей на бесплатные лекарства

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский направил письмо Президенту России Владимиру Путину с предложениями по улучшению лекарственного обеспечения граждан. В частности он просит направить 330 млрд руб. на лекарственное возмещение.

Глава пациентской организации привел данные декабрьского опроса 788 респондентов, которые отмечают «системное ухудшение ситуации в сфере лекарственного обеспечения граждан». 81,6% опрошенных считают, что лекарства плохо доступны: недоступны (22,5%) и труднодоступны (59,1%). В прошлом году общая доля таких респондентов была 76,6 %, подчеркнул он.

Только 3,4 % сообщили, что не платят за лекарства никогда, а 54,4% сообщили, что платят всегда, 35,4% – часто, 6,7% – редко, добавил Александр Саверский.

По его словам, эти деньги в 2018 году будут в распоряжении Минздрава, однако пока они предназначены «на какие-то очень спорные цели».

Напомним, ранее глава Лиги защитников пациентов уже направлял аналогичные письма регуляторам, в которых указывал, что получение бесплатных лекарств – конституционное право граждан. Однако ситуация до сих пор не сдвинулась с мертвой точки, констатирует эксперт.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»